Katar’dan acı haber

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopter, 21 Mart akşamı teknik arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazada 4 Katar askeri personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN personelleri teknisyen Süleyman Cemre Kahraman ile teknisyen İsmail Enes Can'ın şehit olduğu bildirildi.

ISPARTA'YA ACI HABER ULAŞTI

Helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Taştekin'in acı haberi memleketi Isparta'yı yasa boğdu. Şehidin Gülcü Mahallesi'nde ikamet eden anne ve babasına acı haberi yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesinin evine Türk Bayrağı asılırken, vatandaşlar taziye için eve akın etti. Şehidin eşinin Konya'da ikamet ettiği öğrenildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan helikopter kazası ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun."

ASELSAN'dan yapılan açıklamada ise "Katar'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun" denildi.