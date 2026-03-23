Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm iş birliği güçleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile Ankara'da bir araya geldi. Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde gerçekleşen görüşmede kültürel mirasın korunması, sanatsal iş birliklerinin artırılması ve turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.

TÜRKİYE İLE BALKANLAR ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞLAR VURGULANDI

Bakan Ersoy, görüşmede Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağlara vurgu yaparak "Türkiye ile Balkanlar arasında tarihi, kültürel bağların yanı sıra ailevi de pek çok bağımız var" dedi. Ersoy, Balkan coğrafyası ile olan çok yönlü ilişkilerin önemine işaret etti.

Ersoy, iki ülkenin turizm potansiyeline de değinerek şöyle devam etti:

"Üsküp, Ohrid, Manastır ve diğer tarihî merkezleriniz; Osmanlı dönemi mirası, çok katmanlı kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle Türk ziyaretçiler için güçlü bir çekim potansiyeline sahipken Türkiye de Kuzey Makedonya'dan gelen ziyaretçilere tarih, kültür, inanç, gastronomi, sağlık ve deniz turizmi açısından geniş imkânlar sunmaktadır."