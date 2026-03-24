‘Adaylık için merkeze para akıttı’ iddiasını 6 isim doğruladı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Muhittin Böcek soruşturması kapsamında yeni ifadeler ortaya çıktı. 6 farklı ismin ifadeleri, Muhittin Böcek'in yeniden adaylık sürecinde ihalelerden gelen para ve işadamlarından alınan paraların CHP'ye aktığını ortaya çıkardı. Gökhan Böcek'in arkadaşı şüpheli Serkan Çavdar ifadesinde Muhittin Böcek'in adaylığının sona kaldığını, ihalelerden ve işadamlarından para toplayarak CHP Genel Merkezi'ne milyon dolar para gönderdiğini belirterek, "Gökhan, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için ihalelerden, işadamlarından toplanan milyon dolar paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini söyledi ancak nasıl ve ne şekilde bu paranın gittiğinden bahsetmedi" dedi. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in yakın arkadaşı Furkan Solak da verdiği ifadede Gökhan Böcek'in babasının yeniden aday olabilmesi için CHP Genel Merkezi'ne bağış adı altında yüklü miktarda ödeme yaptığını kendisine söylediğini itiraf etti. Dosya kapsamında ifade veren Finike Döviz ortağı şüpheli Ali Yılmaz ise "Gökhan Böcek, babasının siyasi işleri sebebi ile çok defalar Ankara'ya ve İstanbul'a para götürdüğünü söyledi" dedi. Yine dosya kapsamında ifade veren şüpheli Belediye Genel Sekreter Yarımcısı Tuncay Sarıhan, Antalya Döviz ve Finike Döviz ortağı Mustafa Atılgan ve oto galerici Emin Kemal H. de iddiaları doğrular nitelikte ifade verdi.