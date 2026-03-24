Ağaç A.Ş. müdüründen rüşvet itirafı

Asrın yolsuzluğu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasının sekizinci gününde geçtiğimiz celsede Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunmasına başlamıştı. 4 günlük bayram tatili sonrası başlayan dünkü duruşmada izleyicilere ayrılan bölümde en az 50 koltuğun boş olduğu görüldü. İşadamı Ahmet Sarı, İBB'den hakedişini almak için Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ve yakınlarına toplam 232.5 milyon TL rüşvet vermek zorunda kaldı. Soruşturma aşamasında ifade veren Ahmet Sarı, Sukas'ın kendisini arayarak eşi Berna Sukas'ın CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adaylığı sürecinde seçim çalışmalarında kullanmak üzere 10 araç talep ettiğini kaydederek "Devam eden işlerimiz ve alacaklarımız nedeniyle teklifi reddedemedim" demişti. CHP logolu 10 aracın da İBB bürokratı Ali Sukas'ın milletvekili adayı eşi Berna Sukas'a teslim edildiği ortaya çıkmıştı.

'GEÇ KALMIŞTIK, 8-10 ARAÇ BULDUK'

Sukas dünkü duruşmadaki savunmasında bu durumu da itiraf eder nitelikte sözler sarf etti. Sukas savunmasında, "Bütün samimiyetimle ifade edeceğim, buradan çok saldırıldı. 2023 seçimlerinde eşimin seçim çalışmaları için biz bir ön hazırlık yapmamıştık, geç kalmıştık biz. Vicdanen rahatım. Seçimde çalışmaya yönelik olarak küçük ticari araçlara ihtiyacımız vardı. Bu konuyu Ahmet Sarı (işadamı) ile konuştum. '8-10 tane bulduk' dedi. Fiyatını konuştuk. Seçime 1 ay vardı. 180-200 bin civarında hepsine 1 ay kira bedeli biçti. Anlaştık" dedi.

BU CEZAYI YATMAYA HAZIRIM

Seçimden sonra araçları teslim ettiklerinde ödeme yapmak istediklerini ancak 'Bizim size desteğimiz olsun, katkımız olsun' denildiğini aktaran Sukas, "Ahmet Sarı benim gözümün içine bakarak 'Ben Ağaç AŞ'den alacaklarımı alamıyorum. O yüzden bunları vermek zorunda kaldım' derse ben bu cezayı yatmaya hazırım" diye konuştu.

'BORCUMUZU ÖDEYEMEDİK'

Sukas, Sarı'nın kendisine, "Hallederiz" dediğini söyleyerek savunmasına şöyle devam etti: "Ben 4-5 kez tekrar ettim. Seçimden sonra araçları teslim ettiğimizde de hesap numarası istedim, 'Biz onu hallettik, bacımıza bir desteğimiz olsun, zaten seçilemedi. Çok yıprandınız' dedi. Aramızda bu kadar açık, samimi bir hukuk var."

IQ SEVİYESİZLİĞİ!

Ali Sukas'a soru sormak isteyen İmamoğlu'na mahkeme başkanı söz hakkı verdi. Ancak İmamoğlu soru öncesi iddia makamını hedef aldı. Savcının Ağaç A.Ş. ile ilgili para çıkışlarının yıllara göre karşılaştırmalı tablosuna 'Yalan' diyen İmamoğlu, mahkeme başkanına, "Tablolar tümüyle çöp niyetindedir. Bu tablo yanlıştır. İddia makamının sunduğu tablonun yalan olduğunu söylüyorum. Ortaokul IQ'su ile bile daha iyi hazırlanırdı" şeklinde savcıya hakaret dolu sözler sarf etti.

YARDIM KARTLARINA 'GELENEK' DEDİ

Mahkeme Başkanı'nın yardım kartları ile ilgili sorusuna Sukas, "Gelenek olarak ramazan ayında şirketler kendi gönlünden neyi isterse getirip bize bırakırlar. Bununla ilgili rakamların olduğu bir kayıt da olmazdı. Sistematik bir şey olmadığı için de böyle bir kayıt yok" şeklinde cevap verdi.