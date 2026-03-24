Ankara’nın her köşesinde AK Parti: 160 bin haneye ulaşıldı, 518 bin kişiyle temas kuruldu

AK Parti Ankara İl Teşkilatı, bu yıl Ramazan yoğun bir saha çalışmasıyla tamamladı. İl başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Ankara genelinde yürütülen faaliyetlerle yaklaşık 518 bin kişiye doğrudan ulaşıldı. Ramazan boyunca her gün farklı bir ilçede üç ayrı grup halinde sahaya çıkan ekipler, yaklaşık 50 kişilik kadrolarla hane ziyaretleri yaptı. İl yönetimi ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla 9 metropol ilçede eş zamanlı yürütülen "Gönülden Gönüle Ankara" programında vatandaşların talepleri dinlendi, birebir temaslarla gönül köprüleri kuruldu.

KAPI KAPI ANKARA: 160 BİNE YAKIN HANE ZİYARET EDİLDİ

Ankara'nın dört bir yanındaki ilçelerde yürütülen bu dev operasyonun arkasında, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve komisyon üyelerinden oluşan 2 bin 172 kişilik ana saha ekibi yer aldı. Ayrıca mahalle düzeyindeki çalışmalarda 1.772 mahalle başkanı da aktif olarak görev alarak yereldeki koordinasyonu sağladı.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına binin üzerinde iftar programı düzenlendi. Toplamda 1.079 iftar programı gerçekleştirilirken; yetimler, şehit yakınları, engelliler ve öğretmenler için düzenlenen özel tematik iftarlara binlerce Başkentli katılım sağladı. Ayrıca düzenlenen sahur programlarıyla 2.032 kişiyle sahur bereketi paylaşıldı.

AK Parti Gençlik Kolları ise "İftara 5 Kala" ve "Sahura 5 Kala" programlarıyla özellikle hastanelerde refakatçi olan vatandaşlara, görev başındaki çalışanlara ve sahura yetişemeyenlere ikramlarda bulundu. Ankara'nın 25 ilçesinde kapı kapı yapılan ziyaretlerde, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları vatandaşlara iletildi.

518 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN ULAŞIM

Ramazan ayı sosyal politika faaliyetleri kapsamında:

• 160 bin hane ziyareti gerçekleştirilerek yaklaşık 518 bin kişiye ulaşıldı

• 1079 ayrı iftar programında yaklaşık 22 bin kişiyle bir araya gelindi

• 10 sahur programında 2 bin kişiye ulaşıldı

• 10 bine yakın sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi

Sosyal yardımlar kapsamında ise 70 bin gıda kolisi ve 83 bin 10 ihtiyaç çeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 6 bin haneye nakdi destek sağlandı.

ÖNCELİK ŞEHİT YAKINLARI, ENGELLİLER VE YETİMLERİN OLDU

Teşkilatın Ramazan ajandasında dezavantajlı gruplar ve şehit aileleri en üst sırada yer aldı. Bu kapsamda:

• 6.086 yaşlı ziyareti,

• 3.447 engelli ziyareti,

• 2.815 yetim ve öksüz çocuk ziyareti gerçekleştirildi.

• 1.351 şehit yakını ve gazi ailesi evlerinde ziyaret edilerek devletin ve teşkilatın yanlarında olduğu mesajı verildi.

AK Parti Ankara İl Teşkilatı, bu kapsamlı tabloyla Ramazan süresince sadece yardım ulaştırmakla kalmayıp, Başkentin her mahallesinde toplumsal dayanışma köprülerini güçlendirdiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜÇLENDİ

Yurt dışı faaliyetleri kapsamında Etiyopya'nın Gonder şehrinde kurulan iftar sofralarında yaklaşık 1.800 kişiye ulaşılarak uluslararası dayanışma örneği sergilendi.

BAYRAM SEVİNCİ DE UNUTULMADI

Ramazan ayının sonunda çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin bayramı güler yüzle karşılaması için 3 bin 752 kişiye bayramlık desteği sağlandı. Sosyal yardımların yanı sıra, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar için de 689 medikal destek ulaştırıldı.

ÖZCAN: "KAPI KAPI GÖNÜL GÖNÜL GEZDİK"

Hakan Han Özcan, Ramazan ayı boyunca yürüttükleri çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu mübarek Ramazan ayında da kapı kapı, gönül gönül dolaşarak milletimizin yanında olduk. Vatandaşlarımızın dertlerini dinledik, sorunlarına derman olmaya gayret ettik. Her bir ilçemizde, her bir hanede Cumhurbaşkanımızın selamını iletmek için var gücümüzle çalıştık. Bu yolda emek veren, alın teri döken tüm teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu şehri sadece sevmiyoruz; ona yürekten bağlıyız. İftar programlarımızla, hane ziyaretlerimizle ve esnaf buluşmalarımızla Ankaralı hemşehrilerimizle güçlü gönül köprüleri kurduk. Bugün okullarımızda, sokaklarımızda Ramazan coşkusu en güzel şekilde yaşanıyor. Elbette bundan rahatsız olanlar olacaktır; biz de milletimizin değerlerini yaşatmaya devam ederek onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Bizler geçmişte imam hatiplerde okurken ağır hakaretlere maruz kaldık. Başörtülü kardeşlerimize dahi el uzatacak kadar ileri giden zihniyetlerle mücadele ettik. Ancak o günlerden bugünlere çok büyük mesafeler kat ettik. Bugün bu değerleri özgürce ve en yüksek sesle yaşayabiliyorsak, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emekleri ve kararlı duruşu sayesindedir. Allah kendisinden razı olsun. Dünyanın böylesine çalkantılı bir döneminde, çevremiz adeta bir ateş çemberiyken; ülkemizin huzurunun ve güvenliğinin teminatı olan bir lidere sahip olduğumuz için şükrediyoruz. Aynı zamanda dünya mazlumlarının umudu olan bir liderin arkasında yürümekten de gurur duyuyoruz. Bizler de bu kutlu davada bir nefes dahi olsa katkı sunmanın gayreti içerisindeyiz.

Bizler her hanede, her sokakta birer 'Ak Elçi' olarak çalışmaya devam edeceğiz. Gönülden gönüle köprüler kurarak Cumhurbaşkanımızın selamını her eve ulaştıracağız. Allah'ın izniyle; Ankara'dan İstanbul'a, Edirne'den Kars'a kadar tüm illerimizde Sayın Cumhurbaşkanımızı çok daha güçlü bir şekilde, en yüksek oy oranlarıyla yeniden zafere taşıyacağız."