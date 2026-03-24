Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Başkan Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.

Katar Emiri Al Sani, Başkan Erdoğan'a bölgemizdeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Al Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.