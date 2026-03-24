Başkan Erdoğan'dan trafik denetimi talimatı: "Süreç mağduriyetlere yol açmamalı"
Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, taşıtlarda yapılan yeni düzenlemelerle vatandaşın gündeminde olan APP plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmaması gerekli' diyen Başkan Erdoğan, "Çok dikkatli yönetilmesi noktasında, İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde sık sık gündeme gelen APP plakalar ve savaş nedeniyle dalgalanan petrol fiyatlarına ilişkin mesajlar verdi.
"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZI TALİMATLANDIRDIK"
Kabine Toplantısında trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bilhassa son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında, İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık" dedi.
"FARKLI TEDBİRLERİ DEVREYE ALIYORUZ"
İran'daki savaşın piyasalarda sebep olduğu dalgalanmaları da yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Petrol fiyatlarını aniden yükselten bu küresel şokun, hiç kuşkusuz Türkiye ekonomisine de yansımaları olmaktadır. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için, eşel mobil gibi farklı tedbirleri devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.