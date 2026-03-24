Bayraktar’dan yeni bilim üssü

Türkiye'nin savunma sanayiinde öncü şirketlerinden Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon'da önemli temaslarda bulundu.

Bayraktar, kente kazandırılan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin ardından ikinci bir bilim merkezi için bu kez Sürmene ilçesinde çalışma başlattı. Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yeni projenin hayata geçirilmesi için planlanan alanı yerinde inceledi.

Önceki bilim merkezi projesi; Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilmişti. Yeni adres olarak ise Bayraktar'ın ata toprağı Sürmene seçildi.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, projenin gençler için büyük önem taşıdığını vurguladı. Azizoğlu, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü merhum Özdemir Bayraktar'ın kıymetli evlatları, ülkemizin gururu Sayın Selçuk Bayraktar ve Kıymetli Hanımefendi Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı ilçemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk.

Sürmene'mize kazandırmayı planladığımız Bilim Merkezi projemizi yerinde inceleyerek, projenin içeriği ve vizyonu üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Gençlerimizin geleceğine ışık tutacak bu önemli adımı birlikte şekillendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni bilim merkezinin, bölgedeki gençleri teknoloji ve bilimle buluşturması hedefleniyor.