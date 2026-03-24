Bu evin çatısını bile yapamazdım

Asrın felaketinde Hatay'da evleri ağır hasar aldığı için yıkılan 3 çocuk, 9 torun sahibi Halit- Fatma Erdem çifti yeni yuvalarında mutlu. Halit Erdem (65), "Çatısını bile yapamayacağım evi devletim adeta bedava verdi" diyerek sevincini dile getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Ötençay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evleri yıkılan Erdem Ailesi, devletin aynı mahallede depremzedeler için yaptığı köy evlerine yerleşti. "Bu kadar güzel ve büyük bir ev beklemiyorduk" diyen Halit Erdem, "Bizim için asıl sürpriz ödemeler oldu. Biz en az 2 milyon TL ödeme bekliyorduk. Nasıl ödeyeceğimizi düşünüyorduk, ama Cumhurbaşkanımız ödemeleri açıkladığı an mutluluğumuz iki katına çıktı.

Devletimiz halka nasıl sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Bu evi kendim yaptırmak istesem, 448 bin liraya çatısını bile yapamazdım. Çatı parasına ev sahibi olduk. Hemen kredi çekip ödemesini yapacağım. Allah herkese böyle güzel ev nasip etsin" dedi. Evinin ferah olduğunu belirten getiren Fatma Erdem ise (61), "Çevremizdekiler bize 'Yapsa bile siz o borcun altından kalkamazsınız' diyorlardı. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız o çekemeyenleri utandırdı. Evimin temizliğini bile keyifle yapıyorum. Torunlarım bahçede keyifli anlar geçiriyor" diye konuştu.