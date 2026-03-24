Çetelere aman yok

Türkiye genelinde geçtiğimiz ay 81 ilde 787 operasyon düzenlendi. 6 bin 121 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlar sonucunda şüphelilerden 1877'si tutuklanırken, 624 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. En fazla işlem yapılan il ise İstanbul oldu. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensupları ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.