CHP’li başkanın yumruklu kavgası kamerada

Mersin'de 22 Mart'ta CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile restoranda aynı masada oturan kişiler arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Mersin Marina'da yer alan bir restoranda 22 Mart'ta meydana gelen olayda, CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Emre Çağrı Keçeci, Serhat Sunay ve D.K. isimli kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma devam ederken, iddiaya göre Tuncer'in koruması masaya yanaşarak tartışmaya karıştı. Tartışma bir anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer'in yerde yumruklanarak tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.