Çocuk Destek Programı’ndan 18 bin 860 çocuk yararlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anka Çocuk Destek Programı'ndan 2014'ten bu yana 18 bin 860 çocuğun yararlandığını açıkladı. Program, travma yaşamış çocukların psikososyal iyileşmesini sağlamak ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla uygulanıyor. İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) bünyesinde yürütülen program kapsamında, çocukların bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak rehabilitasyon süreci planlanıyor. Kuruluşa kabul edilen her çocuğa bir danışman atanırken, ilk 10 gün içinde Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF) dolduruluyor. Bu değerlendirme ile çocuğun sosyal, psikolojik ve ailevi durumu analiz edilerek uygun destek mekanizmaları devreye alınıyor. Program; bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, aile destek hizmetleri ve kriz müdahale süreçlerinden oluşuyor. Grup çalışmaları 5 başlık altında 78 oturum şeklinde uygulanırken, her oturum 45 dakika sürüyor. Ayrıca ailelerle yapılan çalışmalarla ebeveynlik becerileri güçlendiriliyor ve çocuk-aile ilişkileri destekleniyor. Üçer aylık periyotlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda çocukların hizmet süreci yeniden planlanıyor. Program, ödül odaklı yaklaşımı ve çok yönlü destek sistemiyle çocukların sağlıklı gelişimini hedefliyor.