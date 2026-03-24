Gökyüzünü kaybeden savaşı kaybeder: Türkiye hipersonic savunma ve terminal savunma eşiğinde

Bu bir uyarı değil, açık bir gerçektir. Hipersonic tehdit karşısında Türkiye için savunma artık ertelenemez, geciktirilemez bir zorunluluktur. Ortak irade gösterilmezse bedeli ağır olur.

SİHA DEVRİMİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Ermenistan Azerbaycan savaşıyla birlikte kara savaşlarının doğası değişti. Artık savaş yerde değil, gökyüzünde kazanılıyor. SİHA'lar klasik kara muharip gücünü etkisiz hale getirdi. Yukarıdan görülen ve vurulan hiçbir zırhlı unsur tek başına ayakta kalamaz. Bu gerçek tartışmaya kapalıdır.

KARA GÜCÜ TEK BAŞINA YETERSİZ

Tank var ama koruma yoksa maalesef hedeftir. Bu kadar net. Gökyüzünden gelen tehditlere karşı aktif savunma yapamayan hiçbir kara unsuru sahada ayakta tutunamaz. Yeni dönemde belirleyici olan yüzlerce tank sayısı değil, o tankı koruyan hava savunma katmanıdır. Bu denklem değişmeyecektir.

TÜRKİYE ÇEMBERİN TAM ORTASINDA

Türkiye; İran, Irak, Suriye, İsrail, Yunanistan ve Ermenistan hattında çoklu tehditlerin ortasındadır. Balistik füzeler, hipersonic sistemler, SİHA'lar ve seyir füzeleri aynı anda kullanılabilecek bir çağdayız. Bu tablo karşısında klasik savunma anlayışıyla hareket etmek stratejik körlüktür.

ENERJİYİ KAYBEDEN SAVAŞI BAŞLAMADAN KAYBEDER

Yeni savaşta hedef sadece asker değildir. Enerji altyapısı vurulan bir ülke, savaşmadan çöker. Elektrik santralleri, su kaynakları, rafineriler, doğalgaz hatları ve veri merkezleri yeni nesil savaşlarda artık birinci hedeftir. Bu alanları koruyamayan bir ülke savunma yapamaz. Yapabilemez…

HİPERSONIC TEHDİT GERÇEĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hipersonik füzeler için "durdurulamaz ve engellenemez" ifadesini kullanmıştı. Bu söz, aslında yeni dönemin en net özetidir. Rusya'nın Kinzhal ve İran'ın Fattah 2 hipersonik füze sistemleri mevcut savunma anlayışlarını yerle bir etti. Bu hipersonik tehdide karşı hazırlık yapılmazsa sonuçları ağır olur.

KÜRECİK GERÇEĞİ NATO SİSTEMİ AVANTAJ VAR AMA BİZİM DEĞİL!

Malatya'da konuşlu 1 milyar dolarlık AN/TPY-2 Radar NATO sistemi olarak balistik füzelere önemli bir erken uyarı avantajı sağlıyor. Ancak bu yapı milli değildir. Bizim değildir. Hiçbir zaman kontrol tamamen Türkiye'de olmadı. Sadece buna güvenmek stratejik bir hata olur. Milli radar ve milli savunma ağı kurulmadan gerçek bir güvenlik sağlanamaz.

TERMİNAL SAVUNMA TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR

THAAD ve Patriot gibi hava sistemleri terminal savunmanın en bilinen örnekleridir. Bu sistemler son aşamada devreye girer ve son savunma hattını oluşturur. Ancak Türkiye açısından gerçek nettir. Bu seviyede bir kapasiteye sahip olmadan ya da milli karşılıklarını üretmeden savunma daima eksik kalacaktır. Daha da önemlisi Türkiye sadece son aşamaya bırakılan bir savunma modeliyle kesinlikle yetinemez. Terminal savunma bizim için hayati derecede elzemdir. Bu nokta da geride kalmak kabul edilemez bir risktir.

ORTAK İRADE ŞART KARAR ZAMANI

Bu mesele siyaset üstüdür. Bu mesele doğrudan milli güvenlik meselesidir. Beklemek, tartışmak, geciktirmek Türkiye için lüks değildir.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden 80'lere çıkarmayı başarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının Çelik Kubbe vizyonuna ne denli önem verdiği çok net açıktır.

Ancak bu yük sadece bir iradenin omzunda taşınamaz. Bu meselede herkesin aynı ciddiyetle sorumluluk alması gerekir. Siyasetten bürokrasiye, akademiden savunma sanayiine kadar ortak akıl ve ortak irade ortaya konulmadan bu süreç tamamlanamaz.

Uzay tabanlı erken uyarı sistemleri derhal kurulmalıdır.

Hipersonik füze önleme projeleri derhal başlatılmalıdır.

Milli radar ve komuta kontrol ağı tek merkezde toplanmalıdır.

Enerji altyapıları özel savunma katmanlarıyla korunmalıdır.

Karar verici yapay zekâ destekli savunma sistemleri acilen devreye alınmalıdır. Bu risk ertelenemez.

SON SÖZ

Bu gemi batarsa 87 milyon olarak hep beraber boğuluruz.

Giyimi kuşamı tartışmayı, iç çekişmeleri bir kenara artık bırakmak zorundayız.

Savunma konusunda ortak irade koymak zorundayız.

Yeni çağda güçlü olan en çok silaha sahip olan değil,

hava da kara da deniz de kendi savunma hattını koruyan olacaktır.