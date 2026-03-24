İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü'ne operasyon: 5 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 5 şüphelinin tutuklandığı vurgulandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "İstanbul'da elebaşılığını B.E. ve F.E.'nin yaptığı Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı" ifadeleri kullanıldı.
