Kabine bugün kritik gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda, başta Ortadoğu'daki savaş olmak üzere Türkiye'nin diplomatik adımları ve iç gündeme ilişkin kritik başlıklar ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci oluşturuyor. Savaşın bölgeye yayılma hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik hamleleri ve artan gerilim kabinede kapsamlı şekilde değerlendirilecek.