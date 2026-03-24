Kılıçlı yemin töreni üzerinden kirli provokasyon! MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu iddiaları yalanladı: FETÖ’cüler yalanlarına devam ediyor

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, gazeteci Müyesser Yıldız'ın internet sitesinde yer alan ve Avukat Namık Öztürk'e dayandırılan iddialara yanıt verdi.

"İDDİA EDİLDİĞİ BİÇİMDE BİR HAREKETİM VEYA SÖZÜM OLMAMIŞTIR"

Söz konusu yazıda yer alan, mezuniyet törenindeki görüntülere ilişkin Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik spekülatif ifadeler kullandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Afyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Müyesser Yıldız, kendi internet sitesinde 23 Mart 2026'da yayınladığı yazısında TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun avukatlarından Namık Öztürk'ün duruşmada Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Afyoncu'nun yaşananlara ilişkin fotoğraf ve video çektirip bu kayıtları basına servis ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'na "Bu kılıçlar size çekiliyor" dediği, bunun rektörlüğünün devamı için kurguladığını beyan ettiği yolunda iddiada bulunmuş ve diğer bazı haber siteleri de bu iddiayı iktibas etmişlerdir. Müyesser Yıldız'ın Namık Öztürk'e dayanarak ileri sürdüğü iddiaların tamamı yalandır. Benim, iddia edildiği biçimde bir hareketim veya sözüm olmamıştır.

Avukat Namık Öztürk'ün dava ile ilgili belgelerde ve duruşma zaptında böyle bir beyanına rastlanmaması bir tarafa, bu gerçek dışı iddiaları nakleden Müyesser Yıldız'ın Namık Öztürk'ün mahkemeye hitaben hakkımda asılsız suçlamalarda bulunurken 'Doğru, yanlış...' şeklinde sözler kullandığını yazması, yani iddialarında bilgi sahibi olmamaktan doğan bir kararsızlık ifadesinin bulunduğunu açıkça ifade etmesi de, Öztürk''ün söylediklerinin yalan ve iftira olduğunun kanıtıdır."

"İFTİRALAR BENİ DEVLETE HİZMET YOLUNDAN DÖNDÜRMEYECEK"

Açıklamasında 15 Temmuz sonrası askeri eğitim kurumlarının yeniden yapılandırılma sürecine dikkat çeken Afyoncu, MSÜ'nün bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 62 bin subay, astsubay ve kurmay subay yetiştirdiğini vurguladı.

FETÖ mensuplarının yalan ve iftiralarına devam ettiğinin altını çizen Afyoncu açıklamasında şunları kaydetti:

"Hain FETÖ mensupları yalanlarına, iftiralarına, karalama kampanyalarına ve kara propagandalarına devam etmekte, Atatürkçü geçinen ve FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden bazı kişiler ile çevreler de bu yalanlara alet olmaktadır. Atılan iftiralar beni Türk Milleti'ne ve devletine hizmet yolundan geri döndürmeyecek, Millî Savunma Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece Türk devletine bağlı, demokrasinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde nitelikli subaylar ile astsubaylar yetiştirmeye devam edecektir."