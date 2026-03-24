MSB acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay askeri araç kazası sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.