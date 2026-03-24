Sağlam ve güvenli evde yaşamın keyfi bir başka

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi işbirliğiyle İstanbul Tozkoparan'da yürütülen kentsel dönüşüm projesi başarıyla devam ediyor. Projede şu ana kadar 1179 konut ve 43 işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı sevincini bu sene yeni yuvalarında yaşadı. Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4'üncü etapta 2 bin 498 konut ve 133 işyerinin inşası sürüyor.

Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan'da yeni ve sağlam konutlarına kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Parkıyla, bahçesiyle, gözümüz arkada kalmadan evlatlarımızla sağlam ve güvenli evlerde yaşamın keyfi bir başka oluyor. Dönüşen Tozkoparan'da bayram böyle geçti" ifadelerini kullandı.

'ARTIK RAHAT UYUYORUZ'

Kentsel dönüşümle sağlam yuvalarına kavuşan mahalle sakinleri de yaşadıkları büyük değişimi anlattı. Serhan Yıldız, "Burası modern ve ferah, güzel bir mühendislikle tasarlanmış. Yapım aşamalarında bizzat gelip gördüm, bayağı sağlam olduğunu düşünüyorum. Artık kafamızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir şekilde uyuyoruz. Ödeme planı gayet güzel. Yani bütün bütçelere göre bence uygun diye düşünüyorum" dedi. Eski evlerinin çok rutubetli olduğunu anlatan Ali Yalçın da yeni yuva mutluluğunu şu cümlelerle özetledi: "Soranların hepsi 'Ali amca hakikaten anlattığın gibi' diyor. 'Gelin' diyorum, gezelim. 'Gelin' diyorum eve beraber girin. Benim daireye gidelim. 'Gelin' diyorum garajlara gidelim. Alta, garajlara inelim. 'Gelin' diyorum benim kapıdan girişimi seyredin. Kartsız giremezsin dedim. Her şeyi de dört dörtlük yapmışlar." ANKARA

'BURADA KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

30 yıldır bölgede yaşayan Melisa Şahin ise özellikle güvenlik ve sosyal donatılara dikkat çekerek, "Güvende olduğumu hissediyorum. Bebeğim var, belki dışarıda bir parka götüremeyebilirim ama burada hemen çıkıyorum, evimin karşısında park var, bahçesi de çok geniş. Ayrıca komşuluk kültürü hâlâ devam ediyor, bu devirde bu çok önemli" ifadelerini kullandı.