Sağlık Bakanı Memişoğlu TÜSEB ve ODTÜ İş Birliği Protokolü İmza Töreni’ne katıldı!

İmzalanan iş birliği protokolü ile ODTÜ'de Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) açılacağını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Üreten Sağlık" modeli kapsamında TÜSEB'in koordinasyonunda hastanelerde açtıkları TTO'lardan birinin ilk kez bir üniversitede kurulacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olmuş bir ülke olarak Türkiye'nin kendi teknolojisini üreten ve dünyaya sağlıkta yeni şeyler söyleyebilen bir ülke hâline gelme aşamasında olduğunu ifade ederek "Ben özellikle mühendislerimize, bilim insanlarımıza, hekimlerimize bu konuda güveniyorum ve başarılarını görüyorum. İnşallah bunların meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Sağlık sanayisi, savunma sanayisi gibi Türkiye'nin yüz akı olacak. Biz bu yolda elimizden geldiğince bilim insanlarımızın önünü açmaya çalışacağız." dedi.

"Biz TÜSEB üzerinden bilim insanlarının bilimini, fikrini alıp onları ticari ürün hâline getirecek bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz." diyen Bakan Memişoğlu, bu amaçla teknoloji konusunda yeni şeyler söyleme kültürü olan ODTÜ ile iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi. "Üreten Sağlık Portalı"ndan bahseden Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2026 yılının Ocak ayında portalın faaliyete geçtiğini ve 3 ayda 390 tane fikrin sisteme girilmiş olduğunu kaydederek "Bu da esasında insanlarımızın -bilim insanlarımız olsun, çalışanlarımız olsun- bu konuda ne kadar altyapıya sahip olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üretmeye ve yeni şeyler söylemeye devam edeceklerinin altını çizerek "ODTÜ gibi bilim yuvalarımızın desteğiyle de Türkiye'de sağlık sanayisini dünyanın en iyi sağlık üreticisi, teknolojisi hâline getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık sanayisinin en iyi şekilde büyümesini destekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki AR-GE kapasitesinin ve uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflenen protokol kapsamında: Sağlık alanında ortak bilimsel araştırmalar yürütülecek; AR-GE projeleri geliştirilecek; biyomedikal mühendislik, biyoteknoloji ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında iş birliği yapılacak; akademik personel ve araştırmacı değişim programları hayata geçirilecek; lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim programları düzenlenecek; ortak yayın, patent ve fikri mülkiyet üretimi konusunda iş birliği yapılacaktır.