Şehitlere veda

Katar'da eğitim faaliyeti sırasında helikopter kazasında şehit düşen ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler için öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Can, Güdül ilçesi Salihler Köyü mezarlığına, Kahraman ise Cebeci Şehitliği'ne defnedildi. Binbaşı Sinan Taştekin'in naaşı ise bugün Kuzey Kıbrıs Gazimağusa'da ikindi namazının ardından Can Bulat Şehitliği'ne defnedilecek.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Şehitlerin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kazanın ardından bir paylaşım yaparak, "Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Bakan Yaşar Güler ise şehitlerin fotoğraflarının olduğu bir paylaşım yaptı. Şehit İsmail Enes Can, Güdül ilçesi Salihler Köyü Mezarlığı'na, şehit Süleyman Cemre Kahraman ise Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.

BİNBAŞI TAŞTEKİN BUGÜN GAZİMAĞUSA'DA DEFNEDİLECEK

Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesi ise bugün Kuzey Kıbrıs'ta uğurlanacak. Şehidin, Gazimağusa'da, ikindi namazını müteakip Can Bulat Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.