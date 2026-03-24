TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosu'ndaki görüşmede, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ni fevkalade önemli bulduklarını, stratejik ortak olarak bu inisiyatife katıldıklarını bildirdi.

Bir tarafında Asya, bir tarafında Kafkaslar, bir tarafında Karadeniz, Avrupa ve Orta Doğu bulunan ve önemli jeostratejik bir konuma sahip Türkiye'nin bu inisiyatife önemli katkılar yapacağını belirten Kurtulmuş, özellikle bu dönemki gelişmelerin hem bölgesel ölçekte hem de küresel ölçekte bağlantısallığın ve enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.