Türkiye teknoloji yıldızlarını arıyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için yeni dönem öğrenci başvuruları devam ediyor. Teknolojiye ilgi duyan öğrenciler, 30 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek. Atölyeler ile öğrenciler, tasarım, üretim ve yazılım gibi alanlarda uygulamalı eğitim alma imkânı bulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için yeni dönem öğrenci alım süreci devam ediyor. Türkiye genelinde teknoloji alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan program için başvurular 30 Mart'a kadar yapılabilecek.

Program kapsamında öğrencilerin erken yaşta teknoloji geliştirme süreçleriyle tanışması ve üretim odaklı düşünme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni dönem için 4 ve 5'inci sınıf, 8'inci sınıf ile lise hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıl sürecek ücretsiz eğitim programına katılma hakkı elde edecek.