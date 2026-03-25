Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli için Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

