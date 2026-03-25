Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli için Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.