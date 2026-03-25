Bakan Gürlek açıkladı: E-Avukat ile cezaevlerinde dijital görüşme dönemi

Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz" dedi. Hükümlü ve tutukluların, sunulan bu ek imkân sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini aktaran Gürlek, "Görüşmeler, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

