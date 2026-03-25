Bakan Gürlek’ten yeni sivil anayasa vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile Başkanvekili Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde düzenlenen çalışma toplantısına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ SİVİL ANAYASA VURGUSU

Bakan Gürlek, "Adalet hizmetlerinin etkinliğini artıracak, yargılama sürelerini daha da kısaltacak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Darbe dönemlerinin izlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen sivil ve kuşatıcı bir anayasa vizyonu çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Mehmet Uçum'a ve kıymetli kurul üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.