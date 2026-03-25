Ben CHP’yi eleştiriyorum trolleri cevap veriyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği parti içi bayramlaşma programıyla ses getirdi. Muhalif kanada mensup yüzlerce ismin bir araya geldiği organizasyon, genel merkezde rahatsızlığa yol açtı. Bayramlaşma töreninde bir kez daha 'yolsuzlardan arınma' çağrısı ön plana çıktı. SABAH'a açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bayramlaşma programımıza yüzlerce kişi katılım sağladı. Biz kimseyi zorla getirmedik. Çok istesek binlerce partilimizi de getirirdik" ifadesini kullandı. CHP'deki keskin fikir ayrılıkları ve bölünmeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak parti yönetimini eleştiren Tekin, "Partinin doğru yolda olabilmesi için önce evinizin içindeki sorunları çözebilmeniz gerekiyor. Siyasi parti yöneticilerinin görevi sorun yaratmak değil, sorun çözmektir. Suça bulaşmış kişiler varsa bunlar mutlaka partiden temizlenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

CHP MEDYASINA ELEŞTİRİ

CHP destekli medya kuruluşları ve gazetecilerin ısrarla kendisine mikrofon uzatmamasına zehir zemberek sözlerle tepki gösteren Tekin, "CHP artık mağduriyet algısı üretmekten vazgeçmeli ve gerçeklerle yüzleşmeli. Ben genel merkezi eleştiriyorum, bana cevabı onların gazetecileri veriyor. Hani siz 'özgür' medyaydınız? Aziz İhsan Aktaş'a suç duyurusunda bulunduğum için beni suçladılar. Böyle bir şey olur mu? SABAH Gazetesi aracılığıyla kendini 'özgür' medya olarak gören medyaya sesleniyorum. Bana neden mikrofon uzatmıyorsunuz, neden çekiniyorsunuz? Gazetecilerin bu kadar militanca taraf tuttuğunu hiç görmemiştim" şeklinde konuştu.