Çeşme Projesi’ne destek çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında 'Ege Turizm Merkezi' vizyonuyla fizibilite çalışmaları başlatılan ancak yıllar içerisinde yargı süreciyle durdurulan Çeşme Projesi'nin, Danıştay'ın iptal kararının ardından revize edildiği öğrenildi. Uzun süren hukuk mücadelesi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, projenin dayanağı olan 'Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' kararını hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Bu karar, projenin tamamen durdurulması anlamına gelse de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, mahkemenin çekincelerini dikkate alan revize edilmiş yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi.

KÖSTEK DEĞİL DESTEK OLUN

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yeni hazırlanan proje süreciyle ilgili muhalefete 'destek' çağrısında bulundu. Projenin İzmir'in makus talihini değiştireceğini belirten İnan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Önümüzde İzmir'in kaderini değiştirecek devasa Çeşme Projesi var! Gelin; turizmi 3 aya sıkışmaktan kurtarıp 12 aya yayacak, en az 100 bin gencimize doğrudan istihdam sağlayacak bu vizyona köstek değil, destek olun. Şehrimizi doğayla barışık altyapısı, spor, sağlık ve agroturizm merkezleriyle tüm dünyanın gıptayla bakacağı küresel turizm markasına dönüştürelim" ifadeleri kullandı.

ÇEŞME PROJESİ NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in Çeşme Yarımadası'nda hayata geçirilmesi planlanan Çeşme Turizmini Koruma ve Geliştirme Kararı, Çeşme'nin Alaçatı ile Urla'nın Zeytineli bölgelerini içine alan 9 bin 574 hektarlık alanda hayata geçirilmek isteniyor. Proje ile bölgedeki turizm sezonu 12 aya çıkarılması ve en az 100 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.