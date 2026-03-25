Hukuksuz savaş artık bitmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç saat süren kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçti. Erdoğan birilerinin Türkiye'yi çekmeye çalıştıkları tuzaklara düşmediklerini belirterek Nevruz'u bahane ederek milletin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yaptıklarını söyledi. Başkan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

Dünya enerji ticaretinin yüzde yirmisinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur. 28 Şubat'tan bu yana brent petrolün fiyatı yüzde 40 artmıştır. Günden güne kabaran ekonomik fatura karşısında savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrılar hız kazanmıştır.

TÜRKİYE OLARAK ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve rol alıcı bir tutum sergilemelidir. Daha fazla yıkım olmadan, daha fazla kan dökülmeden, küresel ekonomide telafisi yıllar alacak tahribat oluşmadan bu anlamsız ve hukuksuz savaş bitmeli, diyalog kapısı açılmalı, sonuç alıcı müzakere sürecine süratle başlanmalıdır.

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir. Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak çok iyi hazırlandık. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesini hem de kendi yeraltı kaynaklarımızı devreye alacak projeleri hayata geçirdik.

YIPRATMA SAVAŞI İSTEMİYORUZ

Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz. Savaş sadece şehirlerde ve üretim tesislerinde değil zihinlerde ve gönüllerde açtığı tahribatla da derin izler bırakmaktadır. Özellikle Körfez'deki ülkelere yönelik misillemelerin böyle bir riski vardır.

Bunlar karşılıklı öfkeyi büyütecek, nefreti körükleyecek, kardeşler arasına yeni nifak tohumlarının ekilmesine zemin hazırlayacaktır. Buna fırsat verilmemelidir. Savaş uzadıkça başka komplikasyonlar da ortaya çıkıyor.

PROVOKATÖRLERE İZİN YOK

Nevruz; asırlardır bayram havasında kutlanıyor. Daha önce Nevruz'un ruhuna hiç yakışmayan tatsız hadiseler yaşanmakla birlikte, 'Terörsüz Türkiye' sürecimizin de etkisiyle son 2 yıldır bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Nevruz'un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tarz tahrikler, bizden gereken cevabı alacaktır. 17 aydır büyük bir sağduyuyla yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız.

TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ

Türkiye, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme cesareti gösteren nadir ülkelerden biridir. İran'a yönelik İsrail'in baskısıyla başlayan saldırılar sonrasında ülkemizin bu vasfı daha çok konuşulmaya başlandı. Türkiye, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan bu süreci, lik günden itibaren doğru okuyan, doğru analiz eden, devlet aklının temsilcisi olarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin en başında yer alıyor. Tarihimizin hiçbir döneminde oyuna gelmedik, bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz.

TÜRKİYE EKONOMİSİ DİRENÇLİ

İran'daki savaşın piyasalarda sebep olduğu dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatlarını aniden yükselten bu küresel şokun, Türkiye ekonomisine de yansımaları olmaktadır. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için, eşel mobil gibi farklı tedbirleri devreye alıyoruz. Bu tür beklenmedik şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin 'direnç eşiği' şu an tarihinin en yüksek seviyesindedir.

SÜRÜCÜLERE İYİ HABER

Bilhassa son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık.