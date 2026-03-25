İBB yolsuzluk davasında Kapki’nin hamlesi boşa düştü: Manipülatif hareket adli makamlarca çürütüldü
İBB yolsuzluk dosyasında ‘kritik gelişme’ iddiaları gerçeği yansıtmadı. Adli makamlardan edinilen bilgiye göre, tutuklu sanık Murat Kapki’nin ‘itiraflardan geri adım attığı’ yönündeki haberlerin aksine, sunulan dilekçenin hukuki bir karşılığı bulunmadığı ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanamayan Kapki’nin beyanları yetersiz görüldüğü, soruşturmaya bir katkıda bulunmadığı ve tutukluluktan kurtulma amaçlı olduğu belirtildi. Dosyadaki güçlü deliller ve yeğeni Berat Çağrı Kapki’nin çarpıcı ifadeleri Murat Kapki’nin geri adım hamlesinin, manipülatif bir hareket olduğu değerlendiriliyor.
İBB yolsuzluk davasının tutuklu sanığı Murat Kapki'nin itiraflarından geri döndüğü ve dosyanın seyri değişeceği yönünde haberler basına yansıdı. Adli makamlardan edinilen bilgilere göre, Murat Kapki'nin avukatları aracılığıyla sunduğu dilekçenin hukuki açıdan herhangi bir belirleyici önemi bulunmuyor.
KAPKİ'YE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMADI
Adli makamlar, soruşturma aşamasında ifade veren Murat Kapki'nin beyanlarını yeterli görmediğinden kendisi hakkında etkin pişmanlık hükümlerini uygulamadı. Kapki'nin beyanlarının soruşturmanın ilerlemesine katkı sunacak yeni veya özgün bilgiler içermediği biliniyor. Hal böyle iken Kapki'nin beyanların, tutukluluktan kurtulmaya yönelik bir girişim niteliği taşıdığı değerlendirilmiş ve tutukluluk halinde bir değişikliği gidilmemişti.
YEĞENİNİN İTİRAFI KAPKİ'Yİ ZORA DÜŞÜRDÜ
Öte yandan Murat Kapki'nin etkin pişmanlıktan yararlanan yeğeni Berat Çağrı Kapki, kolluk aşamasında ifade vermemesi için amcasının eşi olan Feyza Kapki ve şirketlerin gayrı resmi yöneticisi Serkan Balbal tarafından avukat aracılığıyla baskı ve tehdide uğradığını, savcılık ifadelerine açıkça belirtmişti.
MANİPÜLATİF HAREKETLER
Kapki'nin daha önce delillerle ortaya konulmuş ve başkaca ifadelerle teyit edilmiş hususlara ilişkin beyanların geri alınmasının dosya açısından esaslı bir karşılığı bulunmadığı bilgi alındı. Söz konusu durumun kamuoyunda farklı şekilde sunulması ise manipülatif değerlendirmelerden ibaret olduğu gerçeği gün yüzüne çıktı.