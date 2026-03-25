İBB yolsuzluk davasında Kapki’nin hamlesi boşa düştü: Manipülatif hareket adli makamlarca çürütüldü

İBB yolsuzluk davasının tutuklu sanığı Murat Kapki'nin itiraflarından geri döndüğü ve dosyanın seyri değişeceği yönünde haberler basına yansıdı. Adli makamlardan edinilen bilgilere göre, Murat Kapki'nin avukatları aracılığıyla sunduğu dilekçenin hukuki açıdan herhangi bir belirleyici önemi bulunmuyor.

KAPKİ'YE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMADI

Adli makamlar, soruşturma aşamasında ifade veren Murat Kapki'nin beyanlarını yeterli görmediğinden kendisi hakkında etkin pişmanlık hükümlerini uygulamadı. Kapki'nin beyanlarının soruşturmanın ilerlemesine katkı sunacak yeni veya özgün bilgiler içermediği biliniyor. Hal böyle iken Kapki'nin beyanların, tutukluluktan kurtulmaya yönelik bir girişim niteliği taşıdığı değerlendirilmiş ve tutukluluk halinde bir değişikliği gidilmemişti.