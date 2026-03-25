İçişleri Bakanı Çiftçi Ağrı’da temaslarda bulundu: "Her alanda daha güçlü yarınlara ilerliyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Bakan Çiftçi'yi, ilk olarak ziyaret ettiği Ağrı Valiliğinde Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve il protokolü karşıladı.

"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan ve hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çiftçi, daha sonra makama geçerek kaymakamlarla görüştü. Vali Bozkurt ile yapılan görüşmede, ilde yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik ve asayiş çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Bakan Çiftçi, devletin sahadaki varlığını güçlendiren, vatandaş odaklı hizmet anlayışını esas alan ve kurumlar arasındaki eşgüdümü artıran her adımın şehirlerin geleceğine katkı sunduğunu belirterek, Ağrı'da yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"DAHA GÜÇLÜ YARINLARA İLERLİYORUZ"

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Çiftçi, partililerle bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve istişare kültürünün önemine işaret eden Bakan Çiftçi, Türkiye'nin her alanda daha güçlü yarınlara ilerlediği süreçte milletle gönül bağını koruyan, sahayı yakından takip eden ve ortak hedefler doğrultusunda çalışan teşkilat mensuplarının büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti.

"HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yüründüğünü kaydeden Bakan Çiftçi, eser ve hizmet siyasetinin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

"ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız da yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin ilimize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İl Başkanlığımızda kendilerini ve kıymetli heyetlerini misafir ettik. Yönetim kurulu üyelerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İlimizin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaret son derece verimli geçti. Sayın Bakanımıza ilimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

GÜRBULAK SINIR KAPISI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Çiftçi, programı kapsamında Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda da incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Çiftçi, burada toplantı gerçekleştirdi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SINIR KAPIMIZIN SIFIR NOKTASINDAYIZ"

Bakan Çiftçi, "Öncelikle dünkü araç kazasında şehit olan görev şehitlerimiz Yusuf Aceya ve Selman Akarsu'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah şehadetlerini kabul eylesin. Kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah böyle acı günler yaşatmasın. Bugün serhat şehrimiz, sınır ilimiz Ağrı'dayız. İl ziyaretleri kapsamında öğleden sonra Ağrı'ya geldim. İlk olarak göreve yeni başlayan Valimizi makamında ziyaret ettik, ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldım. Ardından AK Parti İl Teşkilatımızı ziyaret ettim, teşkilat mensuplarımızla buluştuk. Sonrasında Göç İdaremize bağlı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ettik; burada kalan yabancıların şartlarını yerinde inceledik. İncelemelerimizin ardından şu anda Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız, sınır kapımızın sıfır noktasındayız" diye konuştu.

"TEDBİRLERİ YERİNDE İNCELEDİK"

Sınırın İran tarafında 28 Şubat'tan bu yana İran ile ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş olduğuna dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Savaşın ne kadar süreceği konusunda belirsizlik var. Biz de savaşın muhtemel sonuçlarına ilişkin kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldım ve alınan tedbirleri yerinde inceledik. Burada tüm planlamalar ve tedbirler alınmış durumda, herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz, bu savaşın kısa sürede sona ermesi ve yeniden barış ve huzur ortamına dönülmesidir." ifadelerini kullandı.