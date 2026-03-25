İklim değişikliği kronik hastalıkları artırıyor
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Sempozyumu" Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu, yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin kronik hastalıkları artırdığını söyledi. Küçükoğlu, "Lancet'in 2025 Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım Raporu iklim değişikliği etkileri artık endişe verici" dedi. Küçükoğlu, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Sıfır Atık" yaklaşımını, küresel karbon ayak izinin azaltılması ve daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması önemli dönüşüm aracı olarak gördüklerini vurguladı.