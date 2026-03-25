Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde şehit olan 3 Türk personelden Binbaşı Sinan Taştekin memleketi Isparta'da son yolculuğa uğurlandı. Şehidin naaşı Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indiği sırada meydanda bekleyen ailesi gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in naaşı Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda dualarla karşılandı. Şehidin anne, babası ve eşi gözyaşlarına hâkim olamazken, naaşı Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan anne Sezen Taştekin'e yöneltilen "Yürüyebilecek misiniz?" sorusuna, "Yürürüm, yakışıklı oğlum benim. Ben oğlum için her şeyi yaparım" cevabını verdi. Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Isparta Şehitliği'nde defnedildi.