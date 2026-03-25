Son dakika: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Baba Kadayıfcıoğlu’na yurt dışı çıkış yasağı
İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında baba Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma yükümlülüğü olacak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.
Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı yapan araçlar olay yerinden kaçtı. Olay sonrası ekipler önce Aleyna Kalaycıoğlu'nu ardından Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Pazartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.