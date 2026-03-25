Tayfun ve SOM'un üretim ve teslimatları hız kesmiyor! İşte Türkiye'yi koruyacak füzeler
Orta Doğu'da İsrail, ABD ve İran arasında artan gerilim, bölgesel bir savaş ihtimalini her geçen gün daha da güçlendirirken, Türkiye bu kritik süreçte savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlarını hızlandırdı. SOM seyir füzesi ve Tayfun hipersonik füzesine ait üretim ve teslimat görüntülerine ilk kez A Haber ulaştı. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile gelişmeleri yerinde değerlendirdi.
TESLİMAT GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ A HABER'DE
Küresel bir kriz sarmalının tam ortasında Türkiye, hava savunma sistemlerinde devrim niteliğinde adımlar atıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Aslında bizim kendi hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe'nin zaten çalışmaları çok uzun süredir devam ediyor. Hem yeni özellikler dahil etmeye gayret ediyoruz hem de teslimatları devam ediyor" ifadelerini kullanarak sürecin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
Savunma sanayii devleri arasındaki dev iş birliğine dikkat çeken Murat İkinci, "ASELSAN ve ROKETSAN'ın orada çok güzel bir iş birlikteliği var, TÜBİTAK SAGE işin içerisinde. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Çelik Kubbe'nin bütün unsurlarını aslında sahada sayılarını artırmak için seri üretimlerine devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
SİPER-2 İLE GÖKYÜZÜNDE AŞILMAZ BARİYER
Türkiye'nin menzil kapasitesini zirveye taşıyan projelerde gelinen son nokta heyecan uyandırıyor. En son Siper-2'nin atışının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Murat İkinci, "Siper-2 aslında şu anda Çelik Kubbe'nin en uzun menzilli füzesi olacak. Ama Siper'in zaten şu anda gündemdeki olan, 100 kilometrenin üzerinde koruma sağlayan füze sistemleri sahada hizmet ediyor. Bunların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde seri üretimlerine devam ediyoruz ve sayılarını artırmaya gayret gösteriyoruz" sözleriyle gökyüzündeki koruma kalkanının ulaştığı devasa boyutları aktardı.
LAZER SAVAŞLARI VE DRONE TEHDİDİNE KARŞI ALKA KALKANI
Ukrayna-Rusya ve İran-İsrail hatlarında yaşanan çatışmalar, modern savaşın çehresinin değiştiğini kanıtladı. Özellikle droneların etkin kullanımına karşı ROKETSAN'ın lazer teknolojisiyle yanıt verdiğini belirten Murat İkinci, "Özellikle drone savunması için, FPV drone dediğimiz küçük droneların savunması için lazer aslında çok ciddi maliyet etkin bir savunma sistemi ortaya koyuyor. Ukrayna savaşında çok etkin olarak görüyoruz, artık neredeyse bütün savaş FPV dronelar üzerinden devam ediyor. Bu konuda kendinizi savunma noktasında bu tip sistemlere ağırlık vermezseniz bunlardan çok ciddi zarar görme ihtimali ortaya çıkabiliyor" uyarılarında bulundu.
İkinci ayrıca, kamikaze droneların yoğun kullanıldığı bir ortamda maliyet etkin savunmanın önemini "İran-İsrail arasındaki savaşta da özellikle kamikaze uzun menzilli droneların çok etkin kullanıldığını görüyoruz. Bu da aslında bizim maliyet etkin bir hava savunma sisteminin ne kadar önemli olduğunun en önemli göstergelerinden biri" ifadeleriyle dile getirdi.