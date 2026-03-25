Tayfun ve SOM'un üretim ve teslimatları hız kesmiyor! İşte Türkiye'yi koruyacak füzeler

Orta Doğu'da İsrail, ABD ve İran arasında artan gerilim, bölgesel bir savaş ihtimalini her geçen gün daha da güçlendirirken, Türkiye bu kritik süreçte savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlarını hızlandırdı. SOM seyir füzesi ve Tayfun hipersonik füzesine ait üretim ve teslimat görüntülerine ilk kez A Haber ulaştı. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile gelişmeleri yerinde değerlendirdi.

Orta Doğu'da İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim bölgesel savaş riskini artırıyor. Türkiye ise bu süreçte savunma kapasitesini güçlendirerek füze üretimini hızlandırıyor.

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile özel röportaj gerçekleştirdi. Türkiye'nin füze teknolojilerindeki son durumu ve üretim kapasitesindeki artışı yerinde incelenirken artan bölgesel tehditlere karşı yerli ve milli savunma sistemlerin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Tayfun'un teslimat görüntüsü ilk kez A Haber'de!

TESLİMAT GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ A HABER'DE

Öte yandan A Haber, Türkiye'nin en kritik savunma projelerinden olan SOM seyir füzesi ve Tayfun hipersonik füzesine ait üretim ve teslimat görüntülerine ilk kez ulaştı.

Küresel bir kriz sarmalının tam ortasında Türkiye, hava savunma sistemlerinde devrim niteliğinde adımlar atıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Aslında bizim kendi hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe'nin zaten çalışmaları çok uzun süredir devam ediyor. Hem yeni özellikler dahil etmeye gayret ediyoruz hem de teslimatları devam ediyor" ifadelerini kullanarak sürecin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Savunma sanayii devleri arasındaki dev iş birliğine dikkat çeken Murat İkinci, "ASELSAN ve ROKETSAN'ın orada çok güzel bir iş birlikteliği var, TÜBİTAK SAGE işin içerisinde. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Çelik Kubbe'nin bütün unsurlarını aslında sahada sayılarını artırmak için seri üretimlerine devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

SİPER-2 İLE GÖKYÜZÜNDE AŞILMAZ BARİYER

Türkiye'nin menzil kapasitesini zirveye taşıyan projelerde gelinen son nokta heyecan uyandırıyor. En son Siper-2'nin atışının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Murat İkinci, "Siper-2 aslında şu anda Çelik Kubbe'nin en uzun menzilli füzesi olacak. Ama Siper'in zaten şu anda gündemdeki olan, 100 kilometrenin üzerinde koruma sağlayan füze sistemleri sahada hizmet ediyor. Bunların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde seri üretimlerine devam ediyoruz ve sayılarını artırmaya gayret gösteriyoruz" sözleriyle gökyüzündeki koruma kalkanının ulaştığı devasa boyutları aktardı.

LAZER SAVAŞLARI VE DRONE TEHDİDİNE KARŞI ALKA KALKANI

Ukrayna-Rusya ve İran-İsrail hatlarında yaşanan çatışmalar, modern savaşın çehresinin değiştiğini kanıtladı. Özellikle droneların etkin kullanımına karşı ROKETSAN'ın lazer teknolojisiyle yanıt verdiğini belirten Murat İkinci, "Özellikle drone savunması için, FPV drone dediğimiz küçük droneların savunması için lazer aslında çok ciddi maliyet etkin bir savunma sistemi ortaya koyuyor. Ukrayna savaşında çok etkin olarak görüyoruz, artık neredeyse bütün savaş FPV dronelar üzerinden devam ediyor. Bu konuda kendinizi savunma noktasında bu tip sistemlere ağırlık vermezseniz bunlardan çok ciddi zarar görme ihtimali ortaya çıkabiliyor" uyarılarında bulundu.

İkinci ayrıca, kamikaze droneların yoğun kullanıldığı bir ortamda maliyet etkin savunmanın önemini "İran-İsrail arasındaki savaşta da özellikle kamikaze uzun menzilli droneların çok etkin kullanıldığını görüyoruz. Bu da aslında bizim maliyet etkin bir hava savunma sisteminin ne kadar önemli olduğunun en önemli göstergelerinden biri" ifadeleriyle dile getirdi.

KÖRFEZ'DEN DEV TALEP: SUNGUR VE PUSU SAHNEDE

Türkiye'nin geliştirdiği sistemler sadece ulusal güvenlik için değil, dünya pazarı için de bir çekim merkezi haline gelmiş durumda. Bölgesel gerginliklerin etkisiyle özellikle Körfez ülkelerinden yoğun talep olduğunu belirten Murat İkinci, "SUNGUR gibi sistemleri, lazer güdümlü CİRİT füzemizle elde etmiş olduğumuz PUSU gibi sistemleri de sahada bu tip tehditlere karşı etkin olarak kullanmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle Körfez ülkelerinden bu iki ürün ailesine de çok yoğun bir talep var" şeklinde konuştu.

İkinci, üretim önceliklerinin ise "Biz öncelikle kendi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamak üzere, daha sonra da dost ve kardeş ülkelerin bu konudaki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tüm gücümüzle üretim faaliyetlerine devam ediyoruz" sözleriyle altını çizdi.

BALİSTİK VE SEYİR FÜZELERİNDE TAYFUN VE ATMACA DEVRİ

Çevremizdeki savaşlardan elde edilen verilerin teknolojik üstünlüğü artırmak için titizlikle analiz edildiğini ifade eden Murat İkinci, "Bu çevremizdeki savaşlar aslında bize teknolojik üstünlüğü olan sistemlerin ve bu konudaki zafiyetlerin en bariz şekilde gösterildiği savaşlar oluyor. Bu veriler bizim için çok kıymetli. Özellikle son İran-İsrail savaşında gördük ki balistik füze ve uzun menzilli seyir füzesi teknolojileri gerçekten çok ciddi etki sağlayan sistemler" değerlendirmesinde bulundu. ROKETSAN'ın bu alandaki gücüne değinen İkinci, "TAYFUN zaten bizim en uzun menzilli balistik füze sistemimiz, üretimleri ve teslimatları uzun süredir devam ediyor, hala yoğun bir şekilde sürüyor. Yine ATMACA seyir füzesi, SOM seyir füzesinin üretimleri ve teslimatları tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

24 SAAT KESİNTİSİZ ÜRETİM VE 2026 VİZYONU

ROKETSAN, artan tehditler ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmış durumda. Altyapı yatırımlarının meyvelerini topladıklarını belirten Murat İkinci, "Elde ettiğimiz bütün geliri aslında seri üretim altyapılarına yatırıyoruz. Bu sene çok ciddi altyapılar açtık, seri üretim kabiliyetleri çok yüksek bir seviyeye çıktı. ROKETSAN 24 saat, üç vardiya esasına göre bütün bu ürünlerin üretilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

2026'DA TANKSAVAR AİLESİNDE UZUN MENZİLLİ FÜZELER ENVANTERE GİRECEK

2026 yılına yönelik büyük müjdeler veren İkinci, "Özellikle balistik füze sistemleri tarafında havadan atılan balistik füzelerde çok yeni ürünler göreceğiz. Seyir füzelerinin yeni, daha uzun menzilli ve daha büyük kabiliyeti olanlarını göreceğiz. Hava-hava füzelerini göreceğiz. Bununla birlikte tanksavar ailesinin uzun menzilli olanlarının envantere girdiğini göreceğiz" sözleriyle Türkiye'nin durdurulamaz yükselişini müjdeledi.

SİHA'LARIN VURUCU GÜCÜ ARTACAK

Türkiye'nin dünyaca ünlü SİHA'larının vurucu gücünün ROKETSAN mühimmatlarıyla birleştiğini hatırlatan Murat İkinci, "SİHA mühimmatları zaten bizim en fazla üretim yaptığımız alanlar. Hem BAYKAR ile hem TUSAŞ ile bu konuda çok yakın iş birlikteliklerimiz var. Bunların üzerinden çok daha böyle özelliği olan, vurucu gücü yüksek olan mühimmatların da hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İkinci, sözlerini "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu güdümlü mühimmat, roket ve füze teknolojileri anlamında her alanda hem yeni özellikler hem de mevcut ürünlerin seri üretimleriyle teslimatların devam ettiğini göreceğiz" diyerek tamamladı.

