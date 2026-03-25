Tayfun ve SOM'un üretim ve teslimatları hız kesmiyor! İşte Türkiye'yi koruyacak füzeler

Orta Doğu'da İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim bölgesel savaş riskini artırıyor. Türkiye ise bu süreçte savunma kapasitesini güçlendirerek füze üretimini hızlandırıyor.

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile özel röportaj gerçekleştirdi. Türkiye'nin füze teknolojilerindeki son durumu ve üretim kapasitesindeki artışı yerinde incelenirken artan bölgesel tehditlere karşı yerli ve milli savunma sistemlerin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

TESLİMAT GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ A HABER'DE

Öte yandan A Haber, Türkiye'nin en kritik savunma projelerinden olan SOM seyir füzesi ve Tayfun hipersonik füzesine ait üretim ve teslimat görüntülerine ilk kez ulaştı.

Küresel bir kriz sarmalının tam ortasında Türkiye, hava savunma sistemlerinde devrim niteliğinde adımlar atıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Aslında bizim kendi hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe'nin zaten çalışmaları çok uzun süredir devam ediyor. Hem yeni özellikler dahil etmeye gayret ediyoruz hem de teslimatları devam ediyor" ifadelerini kullanarak sürecin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Savunma sanayii devleri arasındaki dev iş birliğine dikkat çeken Murat İkinci, "ASELSAN ve ROKETSAN'ın orada çok güzel bir iş birlikteliği var, TÜBİTAK SAGE işin içerisinde. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Çelik Kubbe'nin bütün unsurlarını aslında sahada sayılarını artırmak için seri üretimlerine devam ediyoruz" şeklinde konuştu.