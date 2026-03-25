Uzmanlar SABAH’a değerlendirdi: İsrail, Trump’ı kara harekâtı için kışkırtıyor

ABD Başkanı Donald Trump, önce İran'a 48 saat süre vermiş, ardından saldırılara 5 gün ara verildiğini duyurmuştu. Ancak sahada durum değişmedi. İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar aralıksız devam etti. Associated Press'in ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi. SABAH'a konuşan uzmanlar konuyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

GÜVENLİK UZMANI İBRAHİM KELEŞ:

Trump'ın "Müzakereler başlayacak" açıklamasından hemen sonra Netanyahu Trump'a meydan okurcasına, "Müzakerelerde istediğimiz sonuca ulaşamazsak bunu engelleriz" dedi. Trump her ne kadar savaşın bitmesini istese bile İsrail'in buna müsaade edip etmeyeceği belirsiz. Amerikalı bazı önde gelen yetkililer, ABD'nin bu savaşa İsrail tarafından dahil edildiğini söylüyorlar. Bunu dünya da çok iyi biliyor. Trump'ın İsrail'in kışkırtmasıyla birlikte kara harekâtına yaklaştığını değerlendiriyorum. ABD'nin Japon Denizi'nde konuşlu amfibi deniz piyadeleri İran'a doğru yöneldi. 5 bin askerden bahsedilse de bölgedeki diğer birliklerle bu sayının 100 bine çıkarılmasının planlandığı belirtiliyor. Ancak kara savaşı başladığında şartlar eşitlenir. Hava gücünüzü dilediğiniz gibi kullanamazsınız.

SETA DIŞ POLİTİKA UZMANI DOÇ. DR. MUHAMMED HÜSEYİN MERCAN:

Körfez'deki gelişmeler, enerji piyasası baskısı ve ABD iç kamuoyu Trump'ı sıkıştırmış gibi görünüyor. Geçmişteki eylemlere baktığımızda ABD'nin müzakereler devam ederken İran'a iki kez saldırı gerçekleştirdiği aşikâr. Bunu göz önüne aldığımızda 'ABD İran'a yönelik plandan tam anlamıyla vazgeçti' iddiasında bulunmak için erken.