Vatana adanmış bir ömür
Bugün Türk siyasi tarihinin unutulmaz simalarından biri olan ve Anadolu'nun ruh mayasını politik sahaya taşıyan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 17'nci yıldönümü. İlkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, siyasi hayatı boyunca hep milli iradeden yana yer aldı. 14 yaşındayken memleketi Sivaş Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, devam eden yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve sonrasında da genel başkanlık görevini yürüttü. Yazıcıoğlu, Erbakan liderliğindeki Refahyol Hükümeti'nin kurulmasına destek verdi. Bu süreçte milli iradeyi hedef alanlara karşı sarf ettiği 'Namlusunu millete doğrultmuş tanka selam durmam' sözleri tarihe geçti. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'nda düşen helikopterde ölen Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergâhı'na defnedildi.