AK Parti, ’İftara 5 Kala’ etkinliklerinde 1 milyon 175 bin iftariyelik dağıttı

AK Parti 'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti 178. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gençlik Kolları Başkanlığının ramazan faaliyetlerine ilişkin kapsamlı sunum yaptı. Sunumda, Gençlik Kollarınca ülke genelinde yürütülen programlar ve sahadaki çalışmalar detaylı şekilde aktarıldı.

81 İLDE 625 BİN GENÇ BİR ARAYA GELDİ

Gençlik Kollarının gelenekselleşen programlarından "İftara 5 Kala" etkinlikleri kapsamında, şehirlerin yoğun noktaları ve trafik ışıklarındaki 7 bin farklı noktada 1 milyon 175 bin iftariyelik vatandaşlara ulaştırıldı. AK Parti genel başkan yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin katıldığı 750 noktadaki buluşmalarda, 255 bin gençle bir araya gelindi. "Gençlik Sofrası" programı çerçevesinde 81 il ve 922 ilçede 1850 noktada kurulan iftar ve sahur sofralarında 625 bin genç bir araya geldi.