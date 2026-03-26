BMM Başkanı Kurtulmuş, Romanya Başbakanı Bolojan ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ele alındığı görüşmede, Kurtulmuş, savaşın bir çözüm olmadığını, savaş nedeniyle bölge ülkelerinin ve bölgeyle irtibatlı ülkelerin birinci derecede etkilendiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 18:48

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile bir araya geldi. Kurtulmuş'u Başbakanlık binasına gelişinde Romanya Başbakanı Bolojan karşıladı, Kurtulmuş ile Bolojan iki ülkenin bayrakları önünde gazetecilere görüntü verdi. Kurtulmuş, daha sonra heyetler arası gerçekleşen görüşmede, Meclis Başkanı düzeyinde 13 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ziyaretinin hükümetler ve parlamentolar arasındaki işbirliği ile ittifakı daha ileriye taşımasına vesile olmasını temenni etti.

"KÖKLÜ VE TARİHİ DOSTLUK" Kurtulmuş, hükümetler düzeyinde yakalanan ivmenin parlamentolar arasındaki ilişkilere de teşmil etmesi gerektiğini söyledi. Birçok uluslararası asamblede Türkiye ve Romanya'nın yer aldığını belirten Kurtulmuş, iki ülke delegasyonları arasındaki yakın çalışmaların yararlı çalışmaları ortaya koyacağını söyledi. Türkiye ile Romanya arasındaki köklü ve tarihi dostluk bağlarına dayanan ilişkilerin her alanda ulaştığı üst seviyeden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, eski Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun 2024 Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaretinde ihdas edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının, ilişkileri daha yukarı seviyeye taşıdığını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın zamanda Romanya'ya öngörülen ziyaretinin bu ilişkilerin daha ileri götürülmesine vesile olacağını vurguladı.