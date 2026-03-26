‘Dost ülkeler birlikte hareket etmeli’

Tunus'ta "Türk-Tunus Ortak Mirası" konferansı düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan moderatörlüğünde Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen konferansta, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve askeri ilişkiler ele alındı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarihin geniş kitlelere sevdirilmesinde sade ve anlaşılır anlatımın etkili olduğunu belirterek, merhum İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı ile birlikte yürüttükleri çalışmaların bu sürece katkı sağladığını ifade etti. Afyoncu, "Tarih, herkesin anlayabileceği şekilde anlatıldığında ilgi görür. Monoton ve ezbere dayalı anlatım ise insanları uzaklaştırır" dedi.

Afyoncu, Tunus'un tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılda bölgeye müdahalesinin Kuzey Afrika'nın kaderini değiştirdiğini söyledi. Güncel gelişmelere de değinen Afyoncu, dünyanın yeni bir jeopolitik belirsizlik dönemine girdiğini belirterek, "Dünya büyük bir kaosa doğru gidiyor. Bu süreçte dost ve kardeş ülkelerin birlikte hareket etmesi hayati önem taşıyor" dedi.

Afyoncu, ortak kültür havzasındaki ülkelerin birlikte hareket etmemesi halinde büyük risklerle karşılaşabileceğini ifade etti.