“Gökalp’in fikirleri gençler için pusula olabilir”
Ziya Gökalp'in doğumunun 150'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde başladı. Bu kapsamda düzenlenen 'Ziya Gökalp ve Türk Kimliği Bilgi Şöleni' programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gökalp'in Türk birliği idealini yalnızca siyasi bir hedef olarak değil; kültürel ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmesi gereken köklü bir medeniyet tasavvuru olarak ele alan öncü bir mütefekkir olduğunu söyledi. Ersoy, "Ziya Gökalp'ın fikirleri, sadece akademik metinlerde kalmamalı; gençlerin zihninde yeniden hayat bulmalıdır. Onun ortaya koyduğu düşünce sistemi, dijital çağın dünyasında gençlerimiz için sağlam bir pusula olabilir" diye konuştu.