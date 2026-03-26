Hakan Fidan’dan yoğun diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, telefon görüşmelerinde, "bölgedeki savaşın gidişatı ve saldırıları durdurmaya yönelik çabalar" ele alındı.