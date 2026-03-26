İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ davasında duruşmaya sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülen İBB'ye yönelik yolsuzluk duruşma sırasında, şüpheli Erdal Yasin Tüysüz'ün jandarma personelinin görüneceği şekilde fotoğraf çektiği ve sahte basın kartı kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tüysüz, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.