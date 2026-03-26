İngiltere ile Eurofighter anlaşması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı. Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Güler ile Healey arasındaki görüşmede, savunma işbirliği konularının ele alındığını bildirdi. Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı kaydededildi. Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.

YUNANİSTAN'DA PİRANA PANİĞİ

Yunanıstan, Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yeni nesil teçhizatları yakından izliyor. Yunanistan medyası, Türk savunma sanayiinin son ürünü olan insansız deniz aracı PİRANA'nın tanıtılmasına dikkit çekti. Haberlerde, Türk savunma sanayii kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi'nin geliştirilen aracın, Yunan gemileri için ciddi tehdit oluşturacağı belirtildi.