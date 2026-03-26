Kayıtlar için 300 bin lira teklif ettiler

Antalya'nın Kaş ilçesinde tapu teknikeri Diyar Akdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasına göre Akdağ, 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorgulama yaptı.

İfadesinde, Ocak 2026'da Tinder üzerinden tanıştığı Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın yönlendirmesiyle bu işlemleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Akdağ, sadece 4 taşınmaz kaydı gördüğünü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmediğini belirtti.

Akdağ, elde ettiği bilgileri Ayşegül'e sözlü olarak aktardığını ve karşılığında 300 bin TL teklif edildiğini ancak kabul etmediğini ifade etti.

Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın 28 Şubat-3 Mart 2026 arasında Özgür Özel'i 8 kez aradığı da tespit edildi.

D.A.'nın kendisini yönlendirdiği ve kayıtları gönderdiğini iddia ettiği Ayşegül Kocadabak ise dün Antalya'da gözaltına alındı.

Diğer taraftan benzer eylem nedeniyle gözaltına alınan Afyonkarahisar'ın Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. ile Çorum'un Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S. de tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Bakan Gürlek ise avukatı aracılığı ile asılsız iddiaların sahibi CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.