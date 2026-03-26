Kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na ait askeri aracın önceki gün devriye görevi sırasında devrilmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (23) ile Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26) şehit oldu. Şehitler, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Yusuf Açay için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğle namazını müteakip düzenlenen törende, annesi Emine Açay güçlükle ayakta durdu. Açay, Kırıkhan Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Selman Akarsel (26) için de Konya'daki Musalla Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce vatandaş katıldı. Şehit Uzman Çavuş, cenaze namazının ardından Askeri Şehitlik'te son yolculuğuna uğurlandı.