Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 17. yılında anıldı: Vatana millete sarsılmaz bir iradeyle bağlıydı

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı. BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Üstündağ, Çetinkaya, Yancı ve Güneş'in kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda, vefat edenlerin aileleri ve partililer, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına, milletine olan derin bağlılığı ve gönüllere hitap eden üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 17'nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise mesajında, "Cesareti, vakur duruşu ve inandığı değerlerden asla ödün vermeyen karakteriyle Türkiye siyasetine unutulmaz izler bırakan kıymetli kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının yıldönümünde rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi. ANKARA