Nevruz kitabına takdim yazısı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun editörlüğünü yaptığı "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" kitabının takdim yazısını kaleme alan Erdoğan, tarihin yalnızca geçmişin kronolojik bir sıralaması olmadığını, milletlerin hafızası ve geleceğe yön veren bir pusula olduğunu belirtti. Erdoğan, Nevruz'un yalnızca bir bayram değil, sınırları aşan ortak bir kültür ve gönül coğrafyasının en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bizim inancımızda ve medeniyet tasavvurumuzda Nevruz, birlik ve beraberliğin, kardeş olmanın günüdür. Nevruz, 86 milyonun sınırları aşan gönül ve kültür coğrafyamızın ortak şenliğidir" ifadelerini kullandı.