Özgür Özel’e 1 milyonluk dava

Adalet Bakanı Gürlek, CHP Lideri Özel hakkında suç duyurusunda bulunarak 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Özel'in Gürlek'e yönelik "sistematik karalama ve iftira kampanyası" yürüttüğü, "sahte belge kullanarak iftira attığı," Gürlek'in "kişilik haklarına ağır saldırı" yapıldığı belirtildi. "Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu" ve "bunların yasa dışı yollarla elde edildiği" iddialarının "tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünü" olduğu belirtilen dilekçede, Özel'in kullandığı tapu görsellerinin "kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretildiği" ve sahte olduğu aktarıldı. Dilekçede, Özel'in "hakaret", "iftira", "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirtilerek, atılı suçlardan cezalandırılması istendi.