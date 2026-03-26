Türkiye’nin tutumu takdire şayan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mesajında, “Erdoğan’ın siyonist rejime karşı kararlı tutumu takdire şayandır” dedi. Bloomberg ajansı ise ‘Körfez ülkelerinin savaşa girmesini Türkiye engelliyor’ yorumunu yaptı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının İran'la dayanışmasına övgüde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınama konusundaki kararlı tutumuna övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca "Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz" dedi.