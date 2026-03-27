10 milyon liralık emsal tazminat

Manisa'da sokak köpeğinden kaçarken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kalıcı sağlık sorunları oluşan 11 yaşındaki Eren K. isimli erkek çocuğa rekor tazminat verildi. Mahkeme Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ni kusurlu bularak 10 milyon 252 bin 74 TL tazminata hükmetti. SABAH'a konuşan avukat Muhammet Fatih Demir, "Eren'in yürüme ve konuşma güçlüğü var. Mahkeme sürekli sakatlık ve iş görmezlik tazminatı olarak 10 milyon 252 bin lira verdi. Ancak ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıp nedeniyle tazminat almadık. Bunu da talep ettik. Bu nedenle karar itirazda bulunarak dosyayı istinafa taşıdık" dedi. Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de meydana gelen olayda; ilkokul öğrencisi Eren K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan Eren K., uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanma yetilerinde kalıcı hasar oluştu. Ailenin açtığı davayı karara bağlayan Manisa 2'nci İdare Mahkemesi, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine hükmetti. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi. Mahkeme, Eren K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi.